O cambi lavoro, o cambi il tuo modo di affrontarlo

NEW YORK - Quando ti alzi la mattina non hai nessuna voglia di recarti in ufficio? Hai di fronte a te due opzioni: cercare un nuovo impiego oppure cambiare il tuo approccio e trovare più lati positivi nel tuo lavoro. È il suggerimento offerto da Tom Rath, autore di "Life’s Great Question: Discover How You Contribute to the World", che sarà pubblicato tra tre settimane, spiega un articolo di Fast Company.

Affrontare una nuova sfida può essere la soluzione più facile, ma non servono grandi stravolgimenti per migliorare l'approccio con l'attuale professione, assicura Rath. Ecco quindi quattro consigli utili:

1) Conoscere meglio i colleghi - Rafforzare le relazioni con le persone che lavorano insieme a noi «è un concetto peggio sottovalutato, ma potrebbe essere l'elemento più importante per godersi il proprio lavoro». Studi hanno dimostrato che se i colleghi ti piacciono e ti impegni regolarmente insieme a loro, è più probabile che anche il tuo lavoro ti soddisfi. «Se loro si prendono cura di te e tu di loro, il tuo posto di lavoro può essere completamente diverso».

2) Trovare un obiettivo - Avere uno scopo preciso e vedere concretamente che quello che si fa aiuta gli altri: ecco cosa può rendere quello che facciamo più gratificante. «Deve essere qualcosa che ci chiediamo tutti i giorni» spiega Rath. Uno studio di BetterUp dimostra che gli impiegati che trovano un significato nel proprio operato hanno un grado di soddisfazione più elevato.

3) Questione di struttura - Tante volte è la struttura nella quale operiamo a non piacerci, più che il lavoro in sé. Cosa possiamo fare concretamente? Si potrebbe trovare un approccio alternativo alla professione: «Spesso non c'è ragione di fare il lavoro esattamente come ti è stato insegnato durante la formazione». Trovare un modo di arrivare all'obiettivo che sia più affine al tuo carattere: ecco cosa può dare la svolta. «Se necessario, chiedi l'approvazione del tuo superiore. Se riesci a dimostrare che puoi fare di più e in meno tempo, probabilmente il cambiamento sarà accettato».

4) Prestare attenzione allo stress - È un nemico letale che si aggira sul posto di lavoro e troppo spesso è sottovalutato. «Se percepisci una condizione di stress cronico durante le normali attività, non ignorarlo. Scopri come puoi gestirlo» avverte Rath. Aiutarsi a vicenda con un collega può essere un rimedio semplice e che non coinvolge la struttura aziendale, troppo sovente disattenta su questo versante. «In molti casi le organizzazioni non stanno facendo abbastanza per rispondere alla profonda individualità che ogni persona mette nel lavoro» conclude l'esperto. Trovare il posto giusto per ognuno e motivazioni adeguate: ecco come le aziende potrebbero riuscire a far sentire tutti al posto giusto.