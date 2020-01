Consegna delle Model 3 e balletto: lo show di Musk

PECHINO - Elon Musk ha consegnato ai clienti le prime 10 Model 3 prodotte nella Giga-factory alle porte di Shanghai, proprio quando le vendite nel più grande mercato di veicoli elettrici al mondo segnano il passo, malgrado i corposi incentivi statali all'acquisto che termineranno a fine 2020.

Musk, secondo i video postati su Internet, oltre a presentare il programma della Model Y, si è lanciato in una performance sul palco allestito per l'occasione e diventata virale sui social media, comprensivo del ballo improvvisato sfilandosi la giacca.

L'impianto è il primo di Tesla fuori dagli Stati Uniti, parte di una strategia mirata a trasformare la compagnia in un player globale. Musk ha affermato che la compagnia ha appena effettuato «i primi investimenti in Cina puntando a produrre non solo la Model 3, ma anche la Model Y e i futuri modelli», ha affermato.

In aggiunta, c'è il già programmato «centro design e di engineering dove disegnare un'auto originale in Cina per i consumatori nel mondo». L'impianto, frutto di un investimento multimiliardario, produce oltre 1000 vetture alla settimana.