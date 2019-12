NEW YORK - Gli Stati Uniti hanno alzato ufficialmente l'età per l'acquisto delle sigarette e dei prodotti a base di tabacco a 21 anni. La scorsa settimana Donald Trump ha firmato la legge per aumento dell'età che ora è in vigore.

La Federal and Drug Administration sul proprio sito rende noto che "ora è illegale per negozianti e rivenditori vendere prodotti a base di tabacco - incluse le sigarette, i sigari e le sigarette elettroniche - a chiunque abbia meno di 21 anni".