Indossare la maglia della Juventus

TORINO - Lavorare per la Juventus? Un sogno, perlomeno per i tifosi della Vecchia Signora, che potrebbe diventare realtà. La società calcistica italiana è infatti alla ricerca di personale per ampliare il proprio organico. Non stiamo parlando di calciatori o allenatori, ma di figure professionali in possesso di competenze tecniche.

Per le sedi di Torino e Milano, il club assume infatti specialisti in marketing digitale, esperti nell’international business, assistenti di vendita, e altro ancora. I requisiti comuni a tutte le posizioni? Essere persone responsabili e dinamiche, perseveranti e audaci, indipendenti e innovatrici. In una parola: uniche.

È richiesta un’esperienza pregressa e l’essere in possesso del titolo di laurea. Ulteriori requisiti specifici vanno consultati all’interno delle singole posizioni. Un consiglio? I detrattori della Juventus si astengano.