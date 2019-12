Twitter blocca 6000 account sauditi per propaganda

NEW YORK - Twitter ha identificato e rimosso quasi 6000 account che ritiene parte di uno sforzo coordinato da individui e agenzie saudite per far avanzare gli interessi geopolitici del Paese.

Facebook ha cancellato centinaia di account, gruppi e pagine legate all'attività sospetta di due gruppi separati, uno nato in Georgia e l'altro in Vietnam. Il giro di vite sulle campagne social sostenute dagli stati arriva mentre le compagnie hi-tech accrescono gli sforzi per fronteggiare la disinformazione sulle loro piattaforme in vista delle elezioni americane.