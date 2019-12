Centocinquanta milioni di multa per Google

PARIGI - L'authority francese per la concorrenza ha inflitto a Google una multa di 150 milioni di euro (oltre 163 milioni di franchi) per abuso di posizione dominante. Nel mirino di Parigi ci sono, in particolare, le condizioni imposte dal colosso Usa agli inserzionisti che ricorrono ai servizi pubblicitari di Google Ads.

Per le autorità francesi della concorrenza, queste condizioni sono «opache e difficilmente comprensibili». Il gruppo Usa è inoltre accusato di applicarle in modo «iniquo e aleatorio».

Google, dal canto suo, dichiara di essere «in disaccordo» con la decisione dell'authority francese per la concorrenza e prevede di «fare appello»: è quanto si legge in un blogpost di Maria Gomri, direttrice giuridica di Google France.

L'authority di Parigi ha «assunto oggi una decisione contro l'applicazione delle nostre regole Google Ads che, a nostro parere, rende più difficile la protezione degli utenti francesi contro pratiche ingannevoli che sono, tra l'altro, oggetto di vigilanza da parte delle stesse autorità francesi», deplora la responsabile, aggiungendo che tra le priorità di Google c'è proprio la «tutela degli utenti» dalle «pubblicità o siti web ingannevoli, inappropriati o dannosi».

Per Google, la decisione dell'antitrust francese «riguarda principalmente», un'azienda francese che a suo avviso ha una «lunga storia di dubbie pratiche. Nel 2014 - precisa Maria Gomri - Gibmedia diffondeva pubblicità per siti web, come servizi di elenco o previsioni meteo, e praticava condizioni ambigue di fatturazione per l'accesso a queste informazioni. Queste pratiche nuocciono agli utenti francesi e violano chiaramente le nostre regole pubblicitarie. Di conseguenza, abbiamo sospeso i conti pubblicitari di Gibmedia, come avviene in tanti casi, preferiamo perdere introiti pubblicitari piuttosto che diffondere annunci che danneggiano i nostri utenti e la credibilità dei nostri servizi», prosegue la responsabile giuridica di Google, secondo cui, per il solo 2018, il colosso di Mountain View ha bloccato o eliminato 2,3 miliardi di pubblicità contrarie alla policy del gruppo con il preciso intendo di proteggere gli utenti da «milioni di pratiche ingannevoli ogni giorno».