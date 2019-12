C'è l'accordo fra Mosca e Kiev per il transito del metano

BERLINO - Mosca e Kiev hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto per il transito del metano russo verso l'Europa attraverso i gasdotti ucraini.

I dettagli verranno resi noti domani, quando l'intesa sarà sottoposta all'approvazione finale e alla firma delle due capitali. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, al termine di una lunga giornata di negoziati a Berlino.

«Sono molto lieto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi chiave, è una notizia positiva per la Russia, l'Ucraina, il mercato del gas e tutti i cittadini», ha detto Sefcovic.

Il contratto attuale decennale è in scadenza il 31 dicembre, Mosca e Kiev sono state impegnate nelle trattative mediate dall'Ue dal luglio 2018, e per il nuovo contratto dovevano definire i termini sulla durata, i volumi e le tariffe, oltre ad appianare le controversie relative all'arbitrato di Stoccolma sulla normativa dell'anti-monopolio. Una partita molto complessa che ha trovato una via d'uscita oggi grazie anche «al clima costruttivo creato dalla cancelliera Angela Merkel» come rilevato da Sefcovic.

Quello di oggi era il quinto round negoziale, dopo quelli del 17 luglio 2018, 21 gennaio 2019, 19 settembre 2019, e 28 ottobre 2019.

Il ministro russo dell'Energia Alexander Novak - riporta la Tass - ha parlato di una "dettagliata" bozza di accordo. «È nella fase finale di stesura e attualmente richiede un coordinamento», ha aggiunto, precisando che sono stati discussi i "volumi" di fornitura e la "durata" del contratto.