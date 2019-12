CHICAGO - Boeing annuncia ufficialmente la sospensione temporanea in gennaio della produzione del 737 Max. Una decisione, precisa la società, che al momento non si traduce in alcun licenziamento. «Abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la produzione del programma 737 a partire dal prossimo mese», afferma Boeing in una nota diramata ieri sera, sottolineando che il ritorno in servizio in modo sicuro del 737 Max «resta la priorità».