Boeing valuta di sospendere la produzione del 737 Max, titolo in calo

NEW YORK - Boeing valuta di tagliare o sospendere la produzione del 737 Max in seguito alla crescente incertezza sul ritorno in volo del velivolo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Boeing annuncerà a breve come intende procedere.

La valutazione fa seguito alle difficoltà del 737 Max, protagonista di più di un grave incidente, per il quale i tempi del ritorno in volo si allungano almeno fino al 2020.

-4% in pre-apertura Wall Street - Boeing pesante a Wall Street: nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati, i titoli del contruttore aeronautico americano perdono il 3,90%. A pesare sono le indiscrezioni su un possibile taglio o su una sospensione della produzione del 737 Max in seguito alle crescenti incertezze su un suo ritorno in volo.