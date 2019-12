La Fed lascia i tassi fermi fra l'1,5% e l'1,75%

WASHINGTON - La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella sua ultima riunione dell'anno e del decennio. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra l'1,5% e l'1,75%. Nel 2019 la banca centrale statunitense ha tagliato i tassi tre volte, con riduzioni ogni volta da un quarto di punto.

L'attuale livello dei tassi di interesse è «appropriato» per sostenere la crescita e il mercato del lavoro, afferma l'istituto al termine della due giorni di riunione.

La maggioranza dei membri della Fed prevede tassi invariati nel 2020 e nessuno prevede un taglio.

Invariate anche le stime di crescita per l'economia americana per il 2020, 2021 e 2022. Per il prossimo anno il pil è previsto crescere del 2%, per il 2021 dell'1,9% e per il 2022 dell'1,8%. Rivisto invece al ribasso il tasso di disoccupazione, che scende al 3,6% quest'anno rispetto al 3,7% previsto in settembre. Per il 2020 la disoccupazione è attesa al 3,5%, per il 2021 al 3,6% e per il 2022 al 3,7%.