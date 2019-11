Dopo la bancarotta torna Toys R Us

NEW YORK - Torna Toys R Us. Dopo la chiusura per bancarotta l'anno scorso, la catena di giocattoli ha riaperto il suo primo negozio fisico in un centro commerciale in New Jersey. Con l'avvio della stagione festiva, Toys R Us ha anche annunciato che la settimana prossima aprirà un altro punto vendita a Houston in Texas e altri otto in tutto il paese entro la fine dell'anno.

«Toys R Us - ha detto Richard Barry, CEO di Tru Kids, marchio che possiede Toys R Us - è parte dell'infanzia e per oltre 70 anni è stato una fonte fidata per i giocattoli e il gioco in generale». Prima di essere travolto dai debiti, Toys R Us aveva oltre 700 negozi negli Stati Uniti. A New York aveva un iconico punto vendita a Times Square.