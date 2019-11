Quegli account Netflix "riattivati" senza il consenso degli ex-utenti

LONDRA - Aveva annullato la sua iscrizione a Netflix ad agosto eppure, a settembre, i soldi dell'abbonamento glieli avevano scalati comunque.

Provando ad accedere all'ex-account, però, la sua password non funzionava: «A quanto pare qualcuno si era impossessato del mio account e lo stava usando, aveva anche fatto l'upgrade per l'abbonamento più costoso!», racconta una donna di Oxford alla Bbc che si è vista fatturare altri due mesi: ottobre e novembre. Contattata Netflix, l'ha poi risarcita solo in parte.

Il suo caso, riporta l'emittente britannica, non è affatto isolato come confermano diverse testimonianze su Twitter di ex-clienti decisamente arrabbiati: «Non solo questi utilizzano la nostra carta di credito, ma Netflix fa poco o niente per risarcirci», commenta uno di loro.

Ma se si erano disiscritti, come può succedere una cosa del genere? È presto detto: Netflix conserva comune i dati degli ex-utenti (indirizzo ed estremi di fatturazione) per 10 mesi dalla disiscrizione, a meno che non sia detto loro esplicitamente di cancellarli con una email.

Stando alla Bbc su eBay è facile trovare account rubati in vendita per pochi spiccioli. Non è chiaro, però, come i cyber-criminali siano entrati in possesso dei dati d'accesso di questi account dormienti. Se via phishing oppure violando la sicurezza di Netflix oppure ottenendo le password da terze persone.