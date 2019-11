Twitter eliminerà gli account inattivi da più di sei mesi

SAN FRANCISCO - Twitter si prepara a eliminare dalla piattaforma gli account inattivi. Il social network ha iniziato ad avvisare via mail le persone che non entrano nel proprio profilo da più di sei mesi. Se non eseguiranno un accesso entro l'11 dicembre, il loro account sarà cancellato, e in seguito il loro nome utente potrà essere assegnato ad altre persone.

«Come parte del nostro impegno a servire la conversazione pubblica, stiamo lavorando per eliminare gli account inattivi, in modo da presentare informazioni più accurate e credibili di cui le persone possano fidarsi», ha dichiarato un portavoce della compagnia, spiegando che Twitter sta contattando gli utenti inattivi da più di sei mesi «per informarli che i loro account potrebbero essere eliminati in modo permanente a causa della prolungata inattività».

Il procedimento di cancellazione dell'account, ha precisato il portavoce, non avverrà in un giorno, ma nell'arco di alcuni mesi.