L'associazione dei medici Usa ha chiesto il bando totale delle e-cig

WASHINGTON - Tutti i prodotti dedicati allo 'svapo' non autorizzati dall'Fda dovrebbero essere banditi.

A chiederlo, sulla scia dei casi di malattie legate alle sigarette elettroniche, è l'American Medical Association (Ama) in una dichiarazione ufficiale pubblicata sul proprio sito. Al momento negli Usa si sono verificati oltre 2 mila casi di malattia polmonare legata alle sigarette elettroniche con 40 morti.

Buona parte dei casi, ha affermato il Cdc recentemente, sono riconducibili alla presenza nei liquidi usati dell'acetato di vitamina E. Il bando servirebbe, scrive l'associazione, ad evitare che i giovani diventino dipendenti dalla nicotina attraverso l'uso delle e-cig.

Per ottenere questo scopo i medici Usa chiedono un bando totale dei dispositivi, fatta eccezione per quelli approvati dall'Fda come presidi per smettere di fumare, che comunque dovrebbero essere venduti solo con una ricetta medica.

«È semplice - spiega il presidente dell'Ama Patrice A. Harris - dobbiamo tenere i prodotti alla nicotina fuori dalle mani dei giovani, ed è per questo che chiediamo un bando immediato. Con il numero di giovani utilizzatori in crescita non solo è fondamentale che ci sia ricerca su trattamenti contro la dipendenza in questa popolazione, ma è imperativo che continuiamo gli sforzi per prevenire l'uso».

Il governo Usa ha valutato per diversi mesi un bando alle sigarette elettroniche aromatizzate, ma l'amministrazione Trump ha alla fine deciso di non emanare il provvedimento.