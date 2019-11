RIHAD - Aramco punta a una valutazione di 1600-1700 miliardi di dollari con l'initial public offering, al di sotto dei 2000 miliardi a cui aspirava il principe Mohammed bin Salman.

Nella documentazione presentata in vista dell'avvio del road show per la quotazione, l'Arabia Saudita precisa di voler vendere circa l'1,5% del suo colosso petrolifero a un prezzo compreso in una forchetta fra gli 8 e gli 8,52 dollari per azione.