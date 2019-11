Con Disney+ si entra nel vivo della guerra dello streaming

STATI UNITI - È stato attivato fra ieri e oggi negli Stati Uniti Disney+, il servizio streaming dell'azienda di Topolino, che propone film e telefilm dell'azienda. Si parla di qualcosa come 400 film, varie serie e telefilm di Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm per 6/7 dollari al mese.

Insomma, una fetta importantissima del video-intrattenimento contemporaneo (di cui il colosso è leader pressoché indiscusso) a un prezzo relativamente ristreto. Si tratta di una delle prime grandi mosse sulla scacchiera che disegnerà la televisione (possiamo ancora chiamarla così?) di domani.

Questo perché, per vedere gli “Avengers” o “Star Wars”, d'ora in avanti sarà necessario abbonarsi a Plus, visto che su Netflix & co. potrebbero non esserci più. Per molte famiglie questo sarà sufficiente per scegliere un servizio oppure l'altro.

Ma c'è di più: secondo l'Economist, Disney sicuramente farà fruttare i dati dello streaming convertendoli in merchandising e attrazione nei parchi a tema: «è uno dei punti di forza assoluti dell'azienda che la accomuna sempre di più ad Amazon, mentre Netflix sotto questo punto di vista resta decisamente più solitaria».

Debutto con problemi tecnici - Debutto con problemi tecnici per Disney+ in seguito all'elevata domanda. Diversi consumatori hanno incontrato problemi a registrarsi e accedere al servizio, e sui social media hanno espresso la loro frustrazione per i lunghi tempi di attesa e i messaggi di errore.

«La domanda dei consumatori per Disney+ ha superato le nostre attese. Siamo contenti di questa incredibile risposta e stiamo lavorando per risolvere rapidamente» i problemi, afferma un portavoce di Walt Disney, ringraziando per la pazienza.