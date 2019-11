Qantas punta all’aviazione sostenibile

MASCOT - La compagnia australiana Qantas vuole essere meno inquinante. Come? Da una parte raggiungendo l’obiettivo zero emissioni entro il 2050. Dall’altra investendo oltre 34 milioni nello sviluppo di un carburante più ecologico. «Lo facciamo perché ne siamo convinti» afferma il CEO Alan Joyce, parlando del cambiamento climatico come di un problema «reale».

E sembra che l’aviazione possa effettivamente perseguire degli obiettivi ecologici. Un velivolo Qantas ha infatti coperto la rotta tra Los Angeles e Melbourne alimentato con carburante bio. «Sappiamo quindi che la tecnologia c’è» dice ancora Joyce «si tratta ora di metterla in pratica sul fronte commerciale». Questo senza perdere di vista altre questioni ambientali, come per esempio l’aumento dei costi per le colture alimentari. «Ci vorrà del tempo».

Lo scorso mese anche il gruppo di British Airways e Air France hanno annunciato di voler compensare, entro il 2050, tutte le emissioni prodotte dai voli interni. L’industria aviatoria ha inoltre deciso di dimezzare le emissioni rispetto al 2005.