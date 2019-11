Instagram alla fine toglierà davvero il numero di "like"

SAN FRANCISCO - Già annunciata da tempo, testata in diversi paesi e infine... applicata. A partire da questa settimana - e probabilmente già da lunedì - spariranno il numero di like ricevuti su Instagram. La conferma arriva dallo stesso Ceo dell'azienda Adam Mosseri durante una conferenza tenutasi venerdì.

Ma come funziona? Il contatore di like resterà attivo per chi fa il post, ma non sarà più visibile dagli altri utenti. L'idea, spiega l'azienda, è stata implementata per ridurre la pressione e ansia da social e i casi di cyberbullismo. Molti vip che da Instagram traggono beneficio economico si sono detti comunque a favore del cambiamento, fra questi la socialite e imprenditrice Kim Kardashian e la cantante-attrice Selena Gomez.

Stando al portale Variety, anche Facebook starebbe pensando di introdurre la medesima novità sulla sua app. Anche qui è presente una fase di test, che riguarderà però l'Australia.