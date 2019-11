La Francia pronta a introdurre quote per facilitare l'immigrazione economica

PARIGI - Il governo francese annuncerà domani nuove regole per facilitare l'immigrazione economica. Sarà consentito ai settori in difficoltà nel reperire manodopera di assumere stranieri. Lo hanno anticipato ai media fonti del governo di Edouard Philippe.

Un decreto, secondo quanto si apprende, fisserà, anno per anno, il numero di persone che potranno entrare in Francia per lavorare in settori che mancano di personale, senza che il datore di lavoro debba dimostrare che non riesce a trovare manodopera tra i residenti francesi.

Edouard Philippe ha anticipato ieri sera ad alcuni ministri del suo governo le grandi linee delle nuove misure sull'immigrazione, che deve essere fondata «sulla politica di sviluppo», secondo quanto si apprende.

Insieme con le regole per «adattarsi in tempo reale ai bisogni delle nostre imprese» facilitando l'immigrazione economica, saranno messe a punto e migliorate le regole per la concessione dei visti, con l'istituzione di una commissione. Tale organismo dovrà migliorare le relazioni fra consolati e prefetture.

In un'intervista di un mese fa, Philippe aveva parlato di «quote» di migranti economici assicurando che non si tratta per il governo di Parigi di «un concetto tabù»: «Si può discutere delle nostre necessità in tema di manodopera straniera».