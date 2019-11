Balzo di ricavi per Uber, ma il trimestre si chiude in rosso

NEW YORK - Uber, l'app per auto con conducente, ha chiuso il terzo trimestre con un rosso da 1,16 miliardi di dollari, meglio delle attese degli analisti ma uno dei maggiori da quando ha iniziato a comunicare pubblicamente i suoi risultati nel 2017.

Nel periodo luglio-settembre i ricavi di Uber sono saliti a 3,8 miliardi di dollari rispetto ai 2,9 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti scommettevano su 3,6 miliardi di dollari.

Al netto degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti, le perdite di Uber sono salite a 585 milioni di dollari a fronte dei 458 milioni dello stesso periodo del 2018.

«Sappiamo che ci si attende una redditività, e prevediamo di centrarla» a livello di ebitda «nel 2021», ha affermato l'amministratore delegato Dara Khosrowshahi, in un'intervista con Cnbc.

Nell'annunciare i risultati trimestrali Uber ha rivisto al rialzo le stime per il 2019, che dovrebbe chiudersi con perdite per 2,8-2,9 miliardi di dollari, in miglioramento di 250 milioni rispetto alle previsioni iniziali.

"La strada per Uber è ancora lunga per dimostrare a Wall Street la sua capacità di monetizzare", hanno affermato alcuni analisti. Fra gli ostacoli sulla strada di Uber c'è la concorrenza ma anche i rischi legati all'introduzione di nuove regole per la classificazione dei conducenti come dipendenti e le possibili nuove tasse che Stati e città potrebbero imporre sulle corse.