La settimana lavorativa di quattro giorni rappresenta il futuro?

TOKYO /ZURIGO - Lavorare un giorno in meno alla settimana per lo stesso stipendio non è che un sogno? Non in Giappone, dove per gli impiegati di Microsoft è diventato realtà. Almeno per cinque settimane.

Nel corso dell’estate l’azienda ha infatti permesso ai circa 2’300 impiegati di avere cinque venerdì liberi a parità di salario. Un test che non solo ha incrementato la soddisfazione dei collaboratori, ma ha anche fatto aumentare la loro produttività del 40% nel periodo preso in considerazione. Contemporaneamente, i costi per l’energia elettrica sono diminuiti di un quinto ed è stato fatto il 60% in meno di stampe. Ne è valsa la pena anche per Microsoft, insomma, fa notare il portale d’informazione Mashable.

Ma la settimana di quattro giorni rappresenta il futuro del mercato del lavoro? Non per forza, valuta Michael Siegenthaler, economista del mercato del lavoro presso il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF): «Il semplice fatto che la produttività del lavoratore aumenti non significa che la creazione di valore aggiunto dell’azienda cresca complessivamente», spiega. Inoltre, non è possibile introdurre la settimana corta in tutti i settori, fa notare, per motivi finanziari o di tempi di lavoro, come nel caso degli ospedali o in polizia.

Secondo la psicologa del lavoro Nicola Jacobshagen, del resto, anche i lavoratori potrebbero subire degli svantaggi. Se in una settimana di soli quattro giorni devono rendere come in una di cinque, per esempio, in molti potrebbero finire in burnout nel giro di un anno e diventare inabili al lavoro. Non sono nemmeno da sottovalutare, però, gli effetti positivi sulla salute di un weekend lungo.