Sì, Lvmh conferma i colloqui con Tiffany

PARIGI - Lvmh conferma di aver avuto i primi colloqui per una possibile operazione con Tiffany. «Non ci sono garanzie che queste discussioni possano portare a un accordo» precisa il gruppo francese in una nota. Secondo indiscrezioni di stampa a inizio mese sarebbe stata avanzata un'offerta da 14,5 miliardi di dollari in contanti.

L'offerta di Lvmh valuterebbe Tiffany a circa 120 dollari per azione, con un premio di oltre il 22% rispetto alla chiusura di venerdì, quando aveva una capitalizzazione di mercato di 12 miliardi di dollari, contro i 215 miliardi di Lvmh. Per Lvmh si tratterebbe della maggiore acquisizione mai effettuata, superiore anche a quella per acquistare la quota restante di Christian Dior nel 2017.

Acquistare Tiffany consentirebbe all'impero di Bernard Arnault di diversificarsi ulteriormente aumentando la sua esposizione ai gioielli, uno dei settori a più forte crescita sul mercato del lusso. Con i suoi 300 punti vendita a livello globale, Tiffany è uno dei maggiori gioiellieri al mondo insieme a Cartier e Bulgari, che fa parte dell'impero di Arnault. L'interesse di Lvmh per gli Stati Uniti è risaputo ed è stato confermato dal nuovo stabilimento aperto in Texas la scorso settimana alla presenza di Donald Trump e di sua figlia Ivanka Trump.

Ma secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Tiffany sarebbe intenzionata a respingerla: anche se l'esame è ancora in corso, la convinzione sarebbe che l'offerta è troppo bassa.