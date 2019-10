Linate, «lo scalo è vivo»

MILANO - A tre ore dal primo decollo da Milano Linate dopo lo stop di tre mesi i lavori, l'operatività del city airport è ripartita in pieno. «Sta andando tutto bene», ha detto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea. «Eravamo preparati a eventuali problemi per il solito rodaggio dopo la pausa, ma in questo momento sta andando tutto bene. Tutto sta funzionando liscio».

«Ovviamente non escludiamo che nei primi giorni possa essere un imprevisto o qualcosa da mettere a punto, ma noi siamo pronti», ha aggiunto Brunini.

«È bello rivedere Linate in vita e piena di passeggeri dopo tre mesi», quella di oggi «è una normale domenica di fine ottobre con una stima di circa 20mila passeggeri con un centinaio di voli in partenza e altrettanto in arrivo», ha chiarito l'ad. «Non è il pieno carico, che ci aspettiamo lunedì, visto che lo scalo è principalmente business», ha concluso.