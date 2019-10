Venezia: aumentano le tariffe per i turisti che la vogliono visitare

VENEZIA (ats ans) - Tre euro per la tariffa ordinaria, 6 per le giornate da bollino rosso, 8 per quelle da bollino nero: sono gli importi che dovranno essere pagati nel 2020 come contributo di accesso per chi visita Venezia.

E' quanto previsto dalla delibera approvata oggi dal Consiglio comunale lagunare con 18 voti favorevoli e 5 contrari a modifica di quanto era stato stabilito nel febbraio scorso. Nel 2021 il ticket salirà a 6 euro per la tariffa ordinaria, 3 nelle giornate da bollino verde, 8 in quelle 'rosse' e 10 in quelle 'nere'.

Per i vettori navali che stipuleranno una convenzione con il Comune è stata decisa una tariffa forfettaria valida tutto l'anno di 5 euro per il 2020 e di 7 per gli anni successivi.

La novità del provvedimento varato dall'assemblea di Ca' Farsetti, rimodulato dopo il 'no' di alcuni vettori a incassare le somme per conto del Comune, riguarda l'obbligo per il turista «di conservare ed esibire» ai controllori la ricevuta che attesterà il pagamento del contributo di accesso e soprattutto la presa in carico diretta da parte dell'amministrazione municipale del sistema di riscossione.

Perchè il meccanismo possa andare a pieno regime, viene sottolineato, a partire dal primo luglio 2020, sarà necessario creare un sistema di riscossione che consenta il pagamento con carta di credito, paypal o bonifico, istituire una rete di vendita con postazioni automatiche e sviluppare dei sistemi di controllo.