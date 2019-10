HSBC: pronto un taglio da 10.000 posti, scure sui manager

LONDRA - Parte un'altra tornata di licenziamenti ad HSBC, ma questa volta l'emorragia di posti di lavoro è più pesante che mai: 10.000 tagli su un totale di 238.000 dipendenti a livello globale. Questa l'entità della sforbiciata alla forza lavoro della banca londinese, quotata anche alla Borsa di Hong Kong, che avrebbe preventivato l'amministratore delegato ad interim, Noel Quinn per ridurre strutturalmente i costi nel lungo termine.

A riportare per primo l'indiscrezione è stato il Financial Times che cita fonti secondo cui la maggior parte delle uscite sarebbe programmata in Europa e riguarderebbe le figure più pagate, ovvero manager ed executive. «È in corso un processo di riorganizzazione molto difficile - ha spiegato una delle fonti al Ft - Ci stiamo chiedendo perché abbiamo così tante persone in Europa quando otteniamo rendimenti a due cifre in alcune parti dell'Asia».

Nel primo semestre dell'anno, infatti, l'80% degli utili pre-imposte è stato generato proprio nei Paesi asiatici. I tagli dovrebbero essere ufficializzati a fine mese insieme ai dati trimestrali. E dovrebbero aggiungersi ai 4.700 licenziamenti già annunciati ad agosto, appena dopo l'uscita di scena a sorpresa dell'allora amministratore delegato John Flint, rimasto alla guida del gruppo per soli 18 mesi.

Una cura evidentemente ritenuta troppo blanda per far quadrare i conti sotto la pressante riduzione dei margini che affligge tutte le banche. Quinn ha così elaborato uno dei più ambiziosi piani di taglio dei costi per cercare di traghettare la banca fuori dalle secche dei tassi negativi, e del calo di redditività legato anche agli effetti della guerra commerciale e delle incertezze sulla Brexit.

La bassa redditività ha costretto quest'anno dieci banche della Ue a varare oltre quarantamila licenziamenti e questa estate Deutsche Bank ne ha annunciati ben 18.000. Nel caso specifico di HSBC, sarebbe stato elaborato uno schema a base di incentivi, noto come "Progetto Oak", che mira a incoraggiare gli alti dirigenti a ridimensionare i loro team.