VatiVision: la Netflix di religione, arte e cultura

BERGAMO - Nasce VatiVision uno piattaforma che, sul modello Netflix, si propone di veicolare in streaming on demand, serie tv, film e documentari. Con una specificità: i contenuti del servizio, al via nel primo trimestre del prossimo anno, sono a carattere religioso, artistico e culturale pensati per un pubblico mondiale che si riconosce o ha interesse per i valori cristiani.

«Ci rivolgiamo a target trascurati fino ad oggi e puntiamo a raggiungere importanti risultati, sia per la qualità e l'originalità dei contenuti che per la distribuzione a livello mondiale, con una platea potenziale di un miliardo e 300 milioni di persone di fede cattolica» spiega Luca Tomassini, presidente della neonata piattaforma, nonché numero uno di Vetrya, azienda bergamasca quotata alla Borsa Italiana, entrata nel progetto con una quota del 25%.

A fare la parte del leone con una quota di VatiVision del 75% e con i due amministratori delegati, Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, è Officina della Comunicazione. Con base a Bergamo si tratta di una società di produzione documentaristico/cinematografica che negli anni ha instaurato una collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano, oggi Vatican Media, poi con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e altri enti religiosi. Con loro e con i principali network nazionali, a partire dal gruppo Rai, e internazionali, Officina della Comunicazione ha realizzato quasi 50 produzioni tra documentari, serialità e film documentari. Fra questi serie Rai con Alberto Angela come Alla scoperta del Vaticano e I musei Vaticani e monografie su figure della Chiesa: un titolo per tutti il film di Salvatore Nocita, La strada di Paolo.

La VatiVision si presenterà a livello mondiale con un'offerta di contenuti in streaming on demand per diffondere i temi e i valori cristiani attraverso strumenti e linguaggi moderni, ottimizzando al massimo l'efficienza distributiva in modalità multi-device: web, smartphone, tablet, connect tv, game console, set top box. La piattaforma tecnologica messa in campo da Vetrya per la netflix del Vaticano si chiama Eclexia.