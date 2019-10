Facebook lavora alla sezione news, ma non pagherà tutti gli editori

NEW YORK - Facebook lavora ad una sezione notizie che dovrebbe essere lanciata a fine ottobre, ma pagherà solo una parte dei 200 editori coinvolti al momento nel progetto. A rivelare l'indiscrezione è il Wall Street Journal. Facebook sarebbe in contatto con testate del calibro di Dow Jones, Washington Post, New York Times, Business Insider, BuzzFeed, HuffPost e Philadelphia Inquirer. Ma il progetto è estendere il numero di editori coinvolti.

Secondo il Wsj, solo un quarto delle testate che partecipano al progetto riceverà un compenso. La restante parte beneficerà solo della possibilità di far apparire i propri contenuti sulla piattaforma e di drenare traffico web. Un piano simile - fa notare la testata - a quello messo già in campo per la piattaforma di video Watch, lanciata dal social network nel 2017.

La sezione notizie dovrebbe apparire nella parte inferiore dell'app. I titoli delle 'Top news' - spiega il Wsj - saranno scelti da un team di redattori; quelli delle sottosezioni come sport e spettacoli da un algoritmo. Il team di redattori composto da 25 persone, dovrebbe essere coordinato dal premio Pultzer Anne Kornblut, che ha lavorato al Washington Post, New York Times e Boston Globe. Il progetto è rendere il servizio sempre più personalizzabile, tanto che dovrebbe essere previsto il collegamento a Today In, il progetto di Facebook dedicato alle notizie locali.

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con le testate giornalistiche per enfatizzare le segnalazioni originali e rendere molto più facile trovare le notizie più rilevanti», afferma Campbell Brown, vicepresidente delle partnership globali di notizie di Facebook.