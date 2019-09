Alla fine WeWork non andrà più in borsa

NEW YORK - WeWork, il colosso degli uffici in affitto, ritirerà la richiesta di quotazione in Borsa. Lo annuncia la società spiegando che l'initial public offering è posticipata per aver più tempo per concentrarsi sulle "attività core". «Abbiamo deciso di posticipare l'Ipo per concentrarci sulle nostre attività core, i cui fondamentali restano solidi.

Abbiamo intenzione di operare WeWork come una società quotata e ci affacceremo sul mercato di capitali in futuro», affermano i co-amministratori delegati della società Artie Minson e Sebastiano Gunnigham.