Riad pronta a investire 100 miliardi di dollari in India

NEW DELHI - L'Arabia Saudita è pronta ad investire in India nei prossimi anni oltre cento miliardi di dollari in stabilimenti petrolchimici, infrastrutture e miniere: lo ha detto oggi in un'intervista all'agenzia di stampa Pti l'ambasciatore saudita Saud bin Mohammed Al Sati.

L'ambasciatore ha affermato che il suo Paese considera l'India una destinazione molto attraente per gli investimenti, e che 40 progetti di partnership sono già stati identificati, aggiungendo che lo scambio economico, oggi pari a 34 miliardi di dollari, continuerà a crescere.

L'ambasciatore ha reso noto che il gigante petrolifero saudita Aramco ha proposto una partnership con la Reliance Industries Ltd di Ambani, l'imprenditore di Mumbai che è l'uomo più ricco dell'India: «Questa proposta - ha detto, - riflette la natura strategica dei legami tra i due Paesi».