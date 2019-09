Il lavoro è sfumato: chiedi il perché e migliora per il futuro

WASHINGTON - È probabilmente capitato a tutti di non aver ottenuto un posto di lavoro per il quale si pensava di avere tutte le carte in regola. Dopo l'iniziale delusione bisogna riflettere e trarre i dovuti insegnamenti, spiega a Forbes Stephanie Sarkis, esperta di Leadership Strategy.

La prima cosa da fare è pensare in modo critico al colloquio, chiedendo all'interlocutore, via e-mail o al telefono, una critica costruttiva e una valutazione onesta. Tutti noi abbiamo capacità che possono essere migliorate e un occhio esterno e professionale è un ottimo modo per capire come fare.

Molto dipende, chiaramente, da come vi porrete con chi vi ha fatto il colloquio. Un secco «Perché non ho ottenuto il lavoro?» potrebbe spingere molti sulla difensiva: Sarkis propone un più diplomatico e aperto «Quindi posso migliorare nei futuri incontri, le dispiace darmi dei riscontri sulle mie capacità durante il colloquio?».

Potreste anche essere in totale disaccordo con le risposte ricevute, ma è cosa buona e giusta prenderle in considerazione e rifletterci sopra. Chi le ha formulate ha speso del tempo per noi.