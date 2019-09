Trump esulta, vinta la disputa sulle spedizioni internazionali

WASHINGTON - Donald Trump incassa una vittoria: la Cina e le altre economie avanzate accettano di pagare di più per spedire pacchi negli Stati Uniti.

Trump aveva minacciato l'uscita degli Stati Uniti dall'Universal Post Union, l'organismo internazionale che raggruppa 192 paesi, in quanto costringeva gli Stati Uniti a far pagare meno per le spedizioni dai paesi in via di sviluppo rispetto a quelle nazionali. Una forzatura che ha consentito un'invasione di prodotti soprattutto dalla Cina.

Le pressioni di Trump hanno però funzionato, spingendo gli altri paesi ad accettare le richieste di prezzi maggiori americani in cambio della permanenza statunitense nell'associazione.