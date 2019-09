Svolta vegana per Disney

ORLANDO - La svolta vegana sta coinvolgendo anche Disney. Il colosso ha fatto sapere che opzioni alimentari totalmente vegetali saranno a disposizione in ogni ristorante dei suoi parchi a tema statunitensi.

Più di 400 piatti senza ingredienti di origine animale saranno a disposizione a partire dai primi giorni di ottobre a Disney World a Orlando, in Florida, e nella primavera del 2020 a Disneyland di Anaheim, in California. Non si tratta di un'operazione da poco: sono più di 600 i locali in cui si può mangiare nei due storici parchi di divertimento. Molti di essi sono legati a un tema di un'attrazione, e i menu lo saranno di conseguenza.

Infatti sono previsti dei piatti vegan in stile Guerre stellare, e così via. Nei parchi di Parigi e Hong Kong sono proposte opzioni senza carne, ma non in maniera così capillare come avverrà negli Stati Uniti.