Onu: un'assicurazione per 20 paesi a rischio catastrofe climatica

NEW YORK - Il Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo, insieme ai governi di Germania e Regno Unito e al Forum delle assicurazioni per lo sviluppo hanno creato un'alleanza per fornire assistenza e migliorare la copertura di 20 paesi particolarmente vulnerabili alle catastrofi climatiche.

Le grandi imprese del settore delle assicurazioni si sono impegnate a offrire fino a 5 miliardi di dollari di capacità per il rischio per i paesi selezionati entro il 2025. Il governo britannico e quello tedesco finanzieranno inoltre un fondo per l'assistenza rapida post-catastrofe e la preparazione a breve termine sulle emergenze climatiche.

Greenpeace: «Si faccia di più» - Il vertice Onu sul clima deve essere l'occasione per l'Ue di aumentare gli obiettivi di riduzione dei gas serra dal 40 al 65% entro il 2030 (rispetto al 1990) e raggiungere zero emissioni nette nel 2040, invece che nel 2050. Lo evidenzia Greenpeace Europa alla vigilia della conferenza Onu sul clima.

Il summit, scrive in una nota l'organizzazione, «metterà a nudo la mancanza di progressi dell'Ue nell'affrontare l'emergenza climatica» mentre il segretario generale dell'Onu Antonio Gutierres «ha chiesto all'Europa di indicare la strada per limitare l'aumento delle temperature a 1,5 gradi evitando gli impatti peggiori della crisi climatica».