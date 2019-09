Un binge-watching da paura tra i lavori più belli del mondo

DENVER - Custode di un'isola tropicale per un intero anno, assaggiatore di cioccolato oppure collaudatore di materassi. Sono molti i lavori stravaganti che spesso e volentieri vengono anche definiti come i più belli del mondo. A questi ora si aggiunge un incarico a termine da 1'300 dollari americani. È infatti questa la cifra che il provider tv UsDish pagherà a colui che sarà selezionato per guardarsi tredici film horror tratti dai romanzi di Stephen King, consecutivamente e senza sosta. Tra questi si contano Shining, It e Misery non deve morire.

Da una parte si tratta di una mossa promozionale in vista dei festeggiamenti di Halloween. Dall'altra l'azienda ha così la possibilità di raccogliere tutta una serie di dati relativi alla visione delle pellicole. Il battito cardiaco dello spettatore sarà costantemente monitorato con un braccialetto Fitbit. E al termine del binge-watching sarà necessario fornire un rapporto dettagliato di questa esperimento sociale. Forse il lavoro più bello... e pauroso.