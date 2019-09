Air Malta: prosegue il braccio di ferro tra piloti e governo

LA VALLETTA - Continua il braccio di ferro tra i piloti di Air Malta ed il governo maltese, che controlla al 100% la compagnia di bandiera, per il rinnovo contrattuale. A farne le spese, con ritardi pesantissimi, sono i passeggeri.

Da due settimane tra i 126 piloti di Air Malta si è alzato drammaticamente il numero di coloro che si danno malati. Col risultato che, ad esempio oggi, si sono presentati in servizio solo 12 dei 24 piloti necessari per la copertura dei voli di giornata, mentre gli altri hanno detto di non stare bene e la compagnia ha annunciato controlli severi. Nelle ultime settimane i ritardi di oltre un'ora sono stati numerosi, ma il record negativo resta quello del Malta-Palermo di martedì scorso: un volo da una quarantina di minuti arrivato a destinazione con oltre 17 ore di ritardo.

Lo scontro tra i piloti e il ministro per il turismo maltese, Konrad Mizzi, verte principalmente sul fondo (da 700mila euro a testa) che i comandanti pretendono dal governo a garanzia della loro carriera futura. Air Malta è tornata sotto il pieno controllo del governo dopo l'ennesima crisi finanziaria. Sta espandendo e rinnovando la flotta con un piano che in 5 anni prevede la sostituzione di tutti i suoi 8 aerei attuali con altrettanti Airbus A320 Neo (proprio stamani è atterrato il terzo dall'inizio dell'anno) e l'introduzione di un A321 wide-body per la progettata rotta Malta-New York.

Il governo però ha anche firmato un accordo con Ryanair per la nascita di una sussidiaria del gigante irlandese che avrà come quartiere generale e principale hub proprio Malta.

«12 piloti dei 126 che abbiamo, oggi sono malati. Significa che il 10% è malato. Operiamo qualcosa come 46 voli al giorno con 24 piloti. Se 12 si ammalano in un giorno, sai già dall'inizio della giornata che non potrai rispettare gli orari» ha detto, secondo quanto riportato dal sito della tv pubblica Tvm, l' ad di Air Malta Clifford Chetcuti annunciando i controlli dei medici fiscali.