British American Tobacco taglia 2300 posti di lavoro

WASHINGTON - British American Tobacco (Bat) ha annunciato «un passo importante» in un programma di semplificazione della sua attività, per «creare una Bat più efficiente, agile e mirata». Il programma, si legge in una nota, dovrebbe essere completato entro gennaio 2020 e prevede una riduzione di circa 2300 "ruoli" a livello globale andando a tagliare oltre il 20% dei ruoli senior. Bat precisa che «è attualmente in corso un processo di consultazione con tutto il personale interessato».

«Sono stato chiaro, volevo creare un'organizzazione più forte, semplice e veloce e garantire una cultura adatta al futuro. Il mio obiettivo è supervisionare la crescita della nostra attività e continuare a garantire rendimenti sostenibili a lungo termine per i nostri azionisti. Questa è una prima mossa vitale per aiutare a raggiungere questi obiettivi», ha dichiarato l'amministratore delegato Jack Bowles ribadendo il target di «generazione di 5 miliardi di dollari di ricavi nelle 'nuove categorie' entro il 2023/24».