Crisi Aigle Azur: 14 offerte, 13'000 passeggeri a terra

PARIGI - Aigle Azur, seconda compagnia aerea francese e a rischio fallimento, ha ricevuto 14 offerte di possibili acquirenti ma nessuna di esse «è allo stato delle cose praticabile e devono essere migliorate»: lo ha fatto sapere la società, che ha ancora 13'000 passeggeri a terra in vari aeroporti. In pole position per un acquisto parziale figura Air France.

«Le offerte ricevute - ha fatto sapere la società - sono tutte da perfezionare e non praticabili al momento». Resta incerto il futuro dei 1150 dipendenti della compagnia, specializzata nelle rotte da e verso l'Algeria.

Nella serata di ieri, il sottosegretario ai Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari, aveva parlato di «dichiarazioni di intenti e offerte parziali» arrivate sul tavolo della società, citando in particolare «quelle di Air France o quella di Gerard Houa», attuale azionista di minoranza di Aigle Azur, che - secondo lui - «preservano la grande maggioranza dei posti di lavoro».

Con i libri in tribunale, sull'orlo del fallimento definitivo, Aigle Azur non è in grado portare avanti nessuna delle sue attività, né di risarcire i clienti né di assicurare il rimpatrio dei passeggeri rimasti a terra e il cui volo è stato annullato. «Sui 19'000 passeggeri in difficoltà al momento più grave di questa crisi - ha precisato Djebbari - ne restano a terra ancora 13'000, 11'000 dei quali su voli con l'Algeria, 600 su voli con il Mali. Poi passeggeri da e per il Portogallo, la Russia, il Libano, qualcuno con il Brasile, l'Ucraina e il Senegal».

Con 11 aerei, Aigle Azur ha trasportato nel 2018 1,88 milioni di passeggeri.