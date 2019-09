Amazzonia: H&M come VF Corporation sospende gli acquisti dal Brasile

BRASILIA - Dopo l'azienda d'abbigliamento statunitense VF Corporation, anche la multinazionale svedese H&M, il secondo più grande rivenditore di moda al mondo, ha annunciato che non acquisterà più cuoio e pellami dal Brasile, come forma di protesta contro gli incendi in Amazzonia.

«A causa dei gravi incendi nella parte brasiliana della foresta pluviale amazzonica, e dei legami con la produzione di bestiame, abbiamo deciso di vietare temporaneamente la pelle proveniente dal Brasile», ha dichiarato H&M in un comunicato.

«Il divieto rimarrà attivo fino a quando non esisteranno sistemi di garanzia credibili per verificare che la pelle non contribuisca al danno ambientale in Amazzonia», viene aggiunto.

All'inizio della settimana anche la società svizzera Nestlé ha reso noto che sta "rivalutando" gli acquisti di carne e cacao da fornitori brasiliani. Il colosso alimentare vuole assicurarsi che i prodotti che importa dal Brasile non contribuiscano alla distruzione dell'Amazzonia.

Nestlé ha poi affermato che prenderà «misure correttive» se si accorgerà di una violazione dei suoi standard da parte dei suoi fornitori.