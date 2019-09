«I ricchi temono più Corbyn del no-deal»

ZURIGO - Un governo guidato dal laburista Jeremy Corbyn fa più paura ai ricchi inglesi di una separazione senza accordo del Regno Unito dall'Europa. È quanto afferma da Zurigo un gestore di patrimoni di Henley & Partner Group interpellato dall'agenzia Bloomberg.

A suo dire «ci sarebbe una grande fuga di persone ad alto reddito se Corbyn dovesse andare al governo». «Questa è la loro grande paura - spiega - non la Brexit o una hard Brexit, che non farebbero la differenza per i nostri clienti».

Tra i potenziali rischi per i cittadini più abbienti sono indicate le tasse che il Partito Laburista intende alzare per i redditi superiori a 80mila sterline (95mila franchi) e una possibile tassa sulla ricchezza. Tra i beni da colpire le case sfitte, in particolare nei quartieri più lussuosi di Londra come Knightsbridge, possedute anche da stranieri.

Nel programma del Labour c'è anche la riforma delle successioni, una stretta sulla trasparenza finanziaria, un piano di nazionalizzazioni e il passaggio del 10% dell'azionariato delle grandi imprese a fondi controllati dai lavoratori.