New York vuole vietare il foie gras

NEW YORK - Basta al foie gras. New York valuta il divieto della prelibatezza francese e potrebbe approvarlo già in autunno.

Il consiglio comunale della città sta studiando la misura per la gioia degli animalisti che da anni ritengono il trattamento riservato alle anatre per produrlo una tortura.

New York è il quarto mercato americano per il foie gras. E non sarebbe la prima città a vietarlo. Nel 2006 lo ha fatto Chicago, ma due anni dopo il divieto è stato rimosso.

Nel 2012 l'ha vietato la California, ma nel 2015 anche in questo caso il divieto è stato rimosso: è intervenuta poi la Corte d'appello federale che l'ha imposto nuovamente. La Corte Suprema ha deciso lo scorso gennaio di non intervenire nella disputa.