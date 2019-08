Tassi d'interesse, il punto più basso non è ancora stato toccato

FRANCOFORTE - La Banca Centrale Europea «non ha ancora toccato il punto più basso per quanto riguarda i tassi d'interesse».

Lo ha detto il prossimo presidente della Bce, Christine Lagarde, in una risposta scritta a un membro del Parlamento Europeo, spiegando che «è chiaro che tassi bassi hanno conseguenze per il settore bancario e in generale per la stabilità dei mercati» e quindi «sarà necessario fare attenzione». Ma Lagarde ha sottolineato che «la politica monetaria dovrà rimanere molto accomodante nel prossimo futuro».