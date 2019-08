Guerra dei dazi: rallenta la crescita degli utili delle aziende americane

NEW YORK- La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina rallenta la crescita degli utili delle aziende americane. Per le società dello S&P 500 il 2019 si chiuderà con utili per azione in aumento del 2,4%, in deciso calo rispetto al +7,7% stimato all'inizio dell'anno.

Il calo di 5,6 punti percentuali è il maggiore dal 2016. Lo riporta il "Financial Times", sottolineando che gli utili del secondo trimestre delle aziende dello S&P 500 sono in calo dello 0,4% con il 96% delle società che hanno riportato i loro risultati finanziari. Una contrazione che, se confermata, si tradurrà in una «recessione degli utili».