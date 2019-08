Trump e la Cina: «Se volessi, potrei dichiarare una emergenza nazionale»

WASHINGTON - Il presidente degli Usa Donald Trump ha rivendicato al G7 di avere il diritto di dichiarare una emergenza nazionale con la Cina sullo sfondo della guerra dei dazi, ma ha precisato che non ha alcun piano di farlo ora perché «al momento andiamo molto d'accordo con la Cina, stiamo parlando».

«Ho il diritto di farlo. Se volessi, potrei dichiarare una emergenza nazionale. Penso che quando rubano la nostra proprietà intellettuale - ovunque da 300 a 500 miliardi di dollari (somme grossomodo identiche in franchi) l'anno - e quando abbiamo una perdita totale di quasi mille miliardi di dollari l'anno per molti anni, per molti versi questa è un'emergenza», ha detto rispondendo ad una domanda dei reporter, come riferisce il pool dei corrispondenti della Casa Bianca.

«Non ho alcuna intenzione ora, al momento andiamo molto d'accordo con la Cina. Stiamo parlando. Penso che vogliano fare un accordo più di quanto lo voglia io, quindi vedremo cosa accade», ha aggiunto.