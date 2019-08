Amazon apre la sua più grande sede al mondo

NEW DELHI - Amazon ha inaugurato a Hyderabad la sua più grande sede al mondo, con un palazzo di dodici piani, il primo interamente di proprietà dell'azienda fuori dagli Stati Uniti, capace di ospitare fino a 15'000 dipendenti. Il nuovo quartier generale si trova al centro di un campus di oltre quattro ettari.

In India dal 2004, Amazon ha 62'000 dipendenti in tutto il paese. Il quotidiano Times of India scrive oggi che, nelle prossime settimane, il megacolosso delle vendite on line arricchirà la sua piattaforma con AmazonFresh, una nuova divisione che consegnerà frutta, verdura e cibi surgelati, entro due ore dal ricevimento dell'ordine, in alcune città pilota, Delhi, Mumbai e Hyderabad, per poi espandersi nel resto del paese.