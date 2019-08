Lufthansa, paghi molto di più ma ti pulisci la coscienza

BERLINO - Paghi il biglietto aereo molto di più, ma viaggi con la coscienza pulita: il volo transatlantico sarà alimentato a carburante ecologico senza produrre anidride carbonica. È questo il senso di un'iniziativa della principale compagnia aerea tedesca, la Lufthansa, segnalata dal sito del quotidiano Die Welt.

La proposta ai suoi passeggeri è stata avanzata dal capo di Lufthansa, Carsten Spohr, presentando la strategia per la protezione del clima. In maniera volontaria, attraverso la piattaforma "Compensaid", si possono pagare ad esempio 45 euro in più per un volo Francoforte-Amburgo e 360 per un Francoforte-New York al fine di finanziare l'acquisto di bio-carburante che è fra le tre e le cinque volte più caro del normale cherosene.

I fondi raccolti verranno utilizzati per il volo da Los Angeles alla Germania, evitando quindi di far arrivare il biocarburante a Francoforte, nota la Welt evidenziando che non vi sono previsioni su quanti passeggeri decideranno di autotassarsi per importi con cui si possono acquistare interi voli low-cost.

Un'iniziativa analoga di un partner di Lufthansa, "myclimate", che però prospetta iniziative di riforestazione, ha riscosso l'adesione di meno dell'un per mille delle prenotazioni sebbene si tratti di pochi euro.

La sostituzione del cherosene con carburanti sintetici, cari e prodotti ancora in piccole quantità, è considerata da esperti la via maestra per avvicinarsi all'obbiettivo di un trasporto aereo più ecologico, sostiene il sito.

Ma finora è 'bio' solo una parte "invisibilmente piccola" del consumo complessivo di carburante del gruppo Lufthansa, che brucia ogni anno circa 12 milioni di tonnellate di carburanti convenzionali, ricorda la Welt.