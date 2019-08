Unicredit: è morto Fabrizio Saccomanni

MILANO - Il presidente di Unicredit Fabrizio Saccomanni è deceduto. Era nato a Roma il 22 novembre del 1942.

Ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni, già direttore generale in Banca d'Italia, era entrato nel board dell'istituto di credito nel novembre del 2017.

Banchiere ed economista Saccomanni, 76 anni, ha avuto un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Solo ieri aveva partecipato insieme al CEO Jean Pierre Mustier alla conferenza stampa di Unicredit, per commentare il semestrale dell'istituto.

Laureato in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, si era perfezionato in economia monetaria e internazionale alla Princeton University. Saccomanni ha trascorso buona parte della sua attività lavorativa in Banca D'Italia dove era entrato, a soli 26 anni, nell'Ufficio di Vigilanza. Era diventato presidente di Unicredit nell'aprile dello scorso anno.