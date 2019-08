Addio all'Interrail per Londra, anzi no

LONDRA - Il Regno Unito non sarà più membro dell'Interrail dal 2020, dopo 47 anni di partecipazione allo schema che permette ai residenti europei di acquistare a tariffe vantaggiose, soprattutto per i giovani, un pass ferroviario per viaggi illimitati in Europa.

Il Rail Delivery Group (Rdg), che rappresenta gli operatori ferroviari del Regno Unito, ha annunciato il ritiro a partire dall'1 gennaio 2020, giustificando la decisione con una disputa con il Gruppo Eurail. Uscirà inoltre da Eurail, l'offerta parallela per i visitatori extra Ue.

Finisce così un'epoca per milioni di viaggiatori, soprattutto i giovani, ai quali l'offerta fino agli anni '90 era dedicata in esclusiva, che è diventata un simbolo delle vacanze in Europa.

AGGIORNAMENTO - Londra resta parte dell'Interrail - Contrordine ferroviario: la Gran Bretagna resterà parte della rete unica di Interrail.

Lo ha annunciato oggi il Rail Delivery Group (RDG), che rappresenta gli operatori delle ferrovie del Regno Unito, rovesciando la decisione annunciata ieri dallo stesso vertice di Interrail, che ha sede a Utrecht, in Olanda, con cui era stato formalizzato l'addio dopo 47 anni di cooperazione.

Rdg ha accusato Eurrail Group, la società da cui dipende la rete d'Interrail, di aver causato la rottura, ma ha comunque precisato che - in seguito alle reazioni causate dall'annuncio - i negoziati sono stati ripresi e conclusi positivamente.

«Siamo lieti d'informare i nostri passeggeri - si legge in una nota diffusa a Londra e rilanciata dalla Bbc - di aver raggiunto un accordo e che rimarremo parte sia d'Interrail sia di Eurail» ossia la rete che coordina i treni fra Paesi Ue e non Ue.