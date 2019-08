Amazon: FedEx mette fine al contratto per la consegne via terra

NEW YORK - FedEx mette fine al contratto per le consegne via terra con Amazon: in scadenza il prossimo mese non sarà infatti rinnovato.

La decisione mostra la ritirata di FedEx nei suoi rapporti con Amazon, dopo che nei mesi scorsi la sua divisione Express non ha esteso il contratto per far volare i pacchi di Amazon negli Stati Uniti.

«Questo cambiamento è in linea con la nostra strategia che punta a una maggiore attenzione al mercato dell'ecommerce», afferma FedEx, dicendosi ben posizionata per gestire la domanda.

FedEx e Amazon sono ancora legate da un contratto per le consegne internazionali.