La Fed «deve essere indipendente»

WASHINGTON - L'America ha bisogno di una Federal Reserve indipendente. Lo affermano gli ex presidenti della banca centrale americana Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke e Janet Yellen in un editoriale sul Wall Street Journal.

«Siamo uniti nella convinzione che alla Fed e al suo presidente debba essere permesso di agire in modo indipendente e nel miglior interesse dell'economia senza pressioni politiche di breve termine, e soprattutto senza la minaccia di una rimozione dei suoi leader per motivi politici» mettono in evidenza gli ex presidenti della Fed.

«È essenziale che la Fed preservi la sua capacità di assumere decisioni basate sul miglior interesse del Paese, e non nell'interesse di un piccolo gruppo di politici».

Taglio di mezzo punto entro fine ottobre - Gli analisti scommettono su un taglio dei tassi per un totale di mezzo punto da parte della Federal Reserve entro la fine ottobre. Si tratta di un "anticipo" di due mesi: solo fino a venerdì scorso il mercato prevedeva tassi più bassi di mezzo punto in gennaio. Le previsioni sono state riviste in seguito all'escalation della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina.