Incalza la guerra dei dazi: crolla lo yuan ed è stop all'import agricolo

PECHINO - Lo yuan supera per la prima volta dal 2008 la soglia di 7 sul dollaro, con il mercato che scommette sulla disponibilità della Cina di lasciar svalutare la propria moneta per rispondere alla guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti.

La Pboc, la banca centrale cinese, ha imputato la perdita di valore del renminbi all'aspettativa dei nuovi dazi annunciati da Donald Trump, assicurando comunque che si impegnerà a combattere la speculazione di breve termine sulla valuta cinese e a stabilizzare le attese del mercato.

La Cina non cercherà una svalutazione competitiva della sua valuta e non userà il mercato valutario come strumento per far fronte alle dispute commerciali, ha affermato il governatore della Banca Centrale Cinese, Yi Gang, in una nota sul sito della Pboc.

Trump all'attacco - «La Cina ha abbassato il prezzo della sua valuta quasi a un minimo storico. Questo è chiamato 'manipolazione della valuta'. Fed stai ascoltando? Questa è una violazione che indebolirà la Cina nel tempo». Lo twitta il presidente Usa Donald Trump.

Stop ai beni agricoli Usa - Il governo cinese ha chiesto alle imprese a controllo statale di sospendere le importazioni di beni agricoli dagli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.

La mossa della Cina, che colpisce gli agricoltori americani, tradizionale base elettorale del presidente Donald Trump, ha effetti sul mercato delle commodity agricole, con i future sui semi di soia e il mais in calo.